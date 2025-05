Le président Herzog en Allemagne : "Neuf otages ont la nationalité allemande"

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu lundi à Berlin avec le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, dans le cadre de sa visite d'État en Allemagne, marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Herzog a eu l'honneur d'être le premier dirigeant étranger à rencontrer Merz dans son bureau depuis son entrée en fonction la semaine dernière.

Dès l'ouverture de la rencontre, le président israélien a remercié son homologue allemand pour "cet accueil témoignant de l'amitié solide entre nos peuples" et s'est dit "heureux d'être le premier dirigeant israélien à vous rencontrer depuis votre entrée en fonction".

Un détail n'a pas échappé aux observateurs : une photographie de la plage de Zikim décore le bureau du chancelier. Ce lieu symbolique revêt une importance particulière depuis le 7 octobre, où le Hamas a massacré soldats et civils près de cette plage située à proximité de la frontière nord de la bande de Gaza, dans le cadre de son attaque surprise contre Israël.

Un appel urgent pour les otages

Face au nouveau chancelier, Herzog n'a pas mâché ses mots concernant la situation des otages. "Voici une magnifique opportunité de vous souhaiter beaucoup de succès et c'est un grand honneur d'être le premier dirigeant à vous rencontrer dans votre bureau depuis votre entrée en fonction", a-t-il déclaré.

"Ce sont des moments extrêmement sensibles alors que 59 otages israéliens se trouvent profondément dans les tunnels du Hamas à Gaza. Au moins 21 d'entre eux vivent un enfer. Nous supplions, exigeons et demandons à la communauté internationale d'intervenir", a ajouté le président israélien avec émotion. Herzog a informé le chancelier qu'Edan Alexander devrait être libéré dans les prochaines heures, tout en rappelant que "tous les autres sont là-bas, y compris des dépouilles qu'il faut ramener pour une sépulture digne. Cela permettrait de clore ce chapitre douloureux qui a commencé le 7 octobre avec leur enlèvement." Le président israélien a particulièrement insisté sur le cas des otages de nationalité allemande : "Neuf d'entre eux possèdent la citoyenneté allemande, et je m'adresse ici au nom de l'État d'Israël et de ses citoyens au leadership international pour faire tout ce qui est possible afin d'apporter un changement."

Un remerciement et un avertissement

Herzog a tenu à remercier le gouvernement allemand pour ses actions dans ce domaine, avant d'élargir le débat aux enjeux géopolitiques régionaux. "Tout cela découle de l'empire du mal iranien et l'un des défis significatifs aujourd'hui est la confrontation avec l'Iran et son programme nucléaire, aux côtés de tous les tentacules qu'elle active à travers le monde", a-t-il averti. Cette rencontre au sommet intervient alors que les discussions sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza s'intensifient et que la question du sort des otages reste au cœur des préoccupations internationales. La visite d'État de Herzog en Allemagne, coïncidant avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques, souligne l'importance stratégique de l'alliance germano-israélienne dans un contexte régional particulièrement tendu.