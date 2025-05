Le président israélien en visite officielle en Allemagne pour célébrer 60 ans de relations diplomatiques

Le président israélien Isaac Herzog s'est envolé lundi matin pour Berlin pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne, marquant une étape importante dans l'histoire commune des deux nations.

Au programme de cette visite officielle, Herzog rencontrera plusieurs hauts responsables allemands, notamment le président Frank-Walter Steinmeier et le nouveau chancelier Friedrich Merz. Les deux présidents participeront ensemble à un dialogue avec plus de 100 jeunes Israéliens et Allemands, une occasion d'échanger sur leur passé partagé et leur avenir commun.

Herzog visitera également le mémorial de la "Plateforme 17", site commémoratif de la Shoah, soulignant l'importance du souvenir dans les relations bilatérales. Une rencontre avec la ministre allemande chargée de l'Éducation, de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse, Karin Prein, est également prévue.

Haim Tzach / GPO

La dimension symbolique de cette visite est renforcée par le dîner d'État qui se tiendra au palais présidentiel allemand, où les deux présidents devraient prendre la parole. Selon l'entourage du président israélien, "cette visite officielle constitue un jalon significatif dans les relations entre les deux pays et exprime leur engagement commun à approfondir leur amitié et leur alliance stratégique".

À l'issue de son séjour en Allemagne, Isaac Herzog sera accompagné en Israël par le président Steinmeier pour une visite officielle qui comprendra notamment un déplacement au kibboutz Be'eri, leur deuxième visite commune dans ce kibboutz depuis le 7 octobre. Le président allemand recevra également la "Décoration présidentielle" des mains d'Herzog lors d'une cérémonie officielle à la résidence présidentielle à Jérusalem.

Les relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne ont été établies le 12 mai 1965, exactement 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fait surprenant, c'est Israël qui avait alors fait pression sur l'Allemagne de l'Ouest pour établir ces relations et échanger des ambassadeurs, notamment parce que l'Allemagne de l'Est rivale soutenait les pays arabes, à l'instar de tout le bloc communiste de l'époque.

Le premier ambassadeur allemand en Israël fut Rolf Pauls, ancien officier de la Wehrmacht, dont la rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Golda Meir, reste célèbre pour la crispation visible sur le visage de cette dernière lorsqu'il lui baisa la main. Le premier ambassadeur israélien à Bonn, aklors capitale de la RFA, était Asher Ben-Natan, natif de Vienne, qui avait fui l'Autriche après l'Anschluss puis contribué au sauvetage des survivants juifs d'Europe.