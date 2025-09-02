Le président israélien Isaac Herzog attendu jeudi au Vatican à l'invitation du pape Léon XIV

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog se rendra jeudi au Vatican pour une visite officielle d’une journée à l’invitation du pape Léon XIV, a annoncé la présidence israélienne.

Au programme de cette rencontre figurent des discussions sur plusieurs sujets sensibles, dont les efforts pour obtenir la libération des otages israéliens encore détenus à Gaza, la lutte contre la montée de l’antisémitisme à l’échelle mondiale et la protection des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Herzog doit également s’entretenir avec le Premier ministre du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, avant de visiter les Archives et la Bibliothèque du Vatican.

Cette rencontre intervient dans un contexte tendu. En juillet dernier, le pape Léon XIV avait exprimé sa "profonde douleur" après une frappe israélienne sur la seule église catholique de Gaza, l’église de la Sainte-Famille, qui avait causé la mort de trois personnes et fait plusieurs blessés, dont le curé de la paroisse.

À la suite de l’incident, le pape avait appelé à mettre fin à la "barbarie de la guerre" et s’était entretenu par téléphone avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors de cet échange, Léon XIV avait réitéré son appel à un cessez-le-feu tout en insistant sur la nécessité d’obtenir le retour de tous les otages détenus par le Hamas.

Malgré ses appels répétés à la paix, le souverain pontife souligne régulièrement que toute trêve durable doit inclure la libération des captifs, rappelant la gravité de la crise humanitaire qui frappe la bande de Gaza.