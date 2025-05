Le président syrien confirme des négociations indirectes avec Israël

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a confirmé mercredi soir que des pourparlers indirects sont en cours entre Damas et Jérusalem. Cette révélation a été faite lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron à Paris. "Ces échanges visent à calmer la situation et à empêcher toute perte de contrôle", a déclaré al-Sharaa, confirmant ainsi les informations publiées plus tôt par l'agence Reuters.

Selon trois sources proches du dossier citées par Reuters, les Émirats arabes unis jouent un rôle de médiateur entre les deux pays historiquement en conflit. Les discussions se concentrent principalement sur des questions de sécurité, de renseignement et sur l'établissement de mesures de confiance mutuelle. "Les contacts ont débuté suite à la visite du président syrien aux Émirats le 13 avril dernier", précise l'une des sources. "Actuellement, les échanges portent essentiellement sur des questions techniques." Bien que "tous les sujets possibles soient sur la table", une source sécuritaire syrienne a tenu à souligner que les pourparlers concernent uniquement "la lutte contre le terrorisme". Cette même source a par ailleurs clarifié que les questions militaires, notamment celles liées aux opérations de Tsahal sur le territoire syrien, ne font pas partie du cadre de ces discussions.

Ces pourparlers interviennent dans un contexte régional tendu, marqué par plusieurs frappes israéliennes récentes sur le territoire syrien, dont une près du palais présidentiel à Damas. Le président al-Sharaa avait alors exigé un retrait immédiat des forces israéliennes du sud de la Syrie. Cette initiative diplomatique représente une évolution significative dans les relations entre les deux pays, qui demeurent techniquement en état de guerre depuis 1948. Aucun représentant israélien n'a pour l'instant commenté officiellement ces révélations.