Le procès de Netanyahou "va perturber les négociations avec l'Iran et le Hamas", affirme Donald Trump

Pour la deuxième fois en trois jours, le président américain, Donald Trump, a appelé à l'annulation du procès de Benjamin Netanyahou. "C'est terrible ce qu'ils font en Israël à Bibi Netanyahou. C'est un héros de guerre et un Premier ministre qui a fait un travail formidable avec les États-Unis pour apporter un grand succès et éliminer la dangereuse menace nucléaire iranienne", a-t-il écrit dimanche sur son réseau social Truth.

"Il est important de noter qu'il est actuellement en train de négocier un accord avec le Hamas, qui inclura le retour des otages. Comment est-il possible que le Premier ministre d'Israël soit forcé de siéger au tribunal toute la journée, pour rien (cigares, poupée Bugs Bunny, etc.). C'est une chasse aux sorcières politique, très similaire à la chasse aux sorcières que j'ai dû subir", a poursuivi le président américain.

"Cette parodie de 'justice' va interférer tant avec les négociations face à l'Iran qu'avec les négociations face au Hamas. En d'autres termes, c'est de la folie de faire ce que font les procureurs incontrôlés à Bibi Netanyahou. Les États-Unis d'Amérique dépensent des milliards de dollars par an, bien plus que tout autre pays, pour la défense et le soutien d'Israël."

"Nous n'allons pas tolérer cela. Nous venons d'avoir une grande victoire avec le Premier ministre Bibi Netanyahou - et cela nuit énormément à notre victoire. Laissez Bibi tranquille, il a un grand travail à accomplir !", a ajouté Trump.

Jeudi, Donald Trump avait publié un message similaire sur son réseau Truth Social, dans lequel il s'était vivement opposé au procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou. "L'État d'Israël a vécu l'un des plus grands moments de son histoire, sous la direction forte de Bibi Netanyahou et maintenant il continue cette chasse aux sorcières ridicule contre son Premier ministre en temps de guerre", avait-il écrit. "Bibi et moi avons traversé l'enfer ensemble, nous avons combattu un ennemi ancien et sophistiqué : l'Iran. C'est un combattant, peut-être le plus grand combattant de l'histoire d'Israël."

Trump avait critiqué la poursuite du procès en estimant qu'il était "inconcevable, après ce qu'il a fait pour son pays", qu'il soit "encore traîné au tribunal pour des cigares, une poupée Bugs Bunny et 'autres accusations injustes'. Ce procès devrait être annulé immédiatement ou qu'on lui accorde une grâce, en tant que grand héros."

Après la première déclaration de Trump sur le sujet, Netanyahou avait remercié Trump pour son soutien : "Merci pour votre soutien émouvant envers moi et pour votre formidable soutien à Israël et au peuple juif. Nous continuerons à travailler ensemble pour vaincre nos ennemis communs, libérer nos otages et élargir rapidement le cercle de la paix."