Le producteur de « Friends » ému lors d’une visite en Samarie avec des parlementaires américains

Une délégation de parlementaires et personnalités politiques républicaines américaines effectue cette semaine une visite en Israël et en Judée-Samarie pour renforcer les liens avec leurs homologues israéliens et réaffirmer leur soutien à l’État juif. La mission est organisée par l’association American Friends of Judea and Samarie (AFJS) et conduite par la représentante de l’Arkansas, Melinda McAlindon.

Depuis Shiloh, cette dernière a souligné l’importance de ce déplacement : « J’ai un profond attachement à Israël. Ce voyage permet aux parlementaires de voir la situation sur le terrain et de mieux comprendre le pays », a-t-elle déclaré. La délégation a notamment visité les vestiges du Temple à Shiloh au coucher du soleil, un moment jugé « extraordinaire et émouvant ».

Parmi les participants : Michael Borkow, célèbre producteur et scénariste de la série « Friends ». Particulièrement ému devant le tombeau de Joseph à Naplouse, Michael Borkow a déclaré : « Être ici est incroyable. La plupart des récits bibliques se sont déroulés ici. Le mont Garizim et le mont Ebal… tout devient parfaitement compréhensible. La Torah prend tout son sens lorsqu’on se tient ici. »