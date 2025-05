Le Qatar répond à Netanyahou qui l'accuse de jouer un "double jeu"

Une vive passe d'armes diplomatique s'est engagée entre Israël et le Qatar ce dimanche. Suite aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accusant Doha de jouer un "double jeu" dans le conflit à Gaza, le ministère qatari des Affaires étrangères a vivement répliqué. Dans son message initial, Netanyahu avait sommé le Qatar de "choisir son camp" entre Israël et le Hamas qu'il qualifie de "barbare". Cette sortie a provoqué une réaction cinglante des autorités qataries.

"L'État du Qatar rejette catégoriquement les déclarations incendiaires publiées par le bureau du Premier ministre israélien", indique le communiqué officiel de Doha. "Présenter l'agression continue contre Gaza comme une défense de la 'civilisation' fait écho à la rhétorique de régimes qui, tout au long de l'histoire, ont utilisé des narratifs fallacieux pour justifier des crimes contre des civils innocents."

Le ministère qatari a également adressé une question rhétorique au dirigeant israélien : "Est-ce que la libération de pas moins de 138 otages a été obtenue grâce à des actions militaires soi-disant 'justes', ou grâce à cette même médiation qui fait maintenant l'objet de critiques injustifiées et de mépris ?" Dans sa réponse, Doha a tenu à défendre son positionnement diplomatique : "La politique étrangère du Qatar n'est pas incompatible avec son rôle de médiateur fiable et neutre. Les campagnes de diffamation et de pression politique ne dissuaderont pas le Qatar de se tenir aux côtés des peuples opprimés."