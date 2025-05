Le Shin Bet déjoue 85 cyberattaques iraniennes contre des personnalités israéliennes

Le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) a annoncé avoir déjoué 85 cyberattaques menées par l'Iran contre des citoyens israéliens depuis le début de l'année. Les cibles privilégiées incluent des responsables du secteur public, des dirigeants sécuritaires, des personnalités politiques, des universitaires et des journalistes. Les autorités constatent "une augmentation significative des tentatives de phishing de la part d'éléments iraniens" ces derniers mois. L'objectif consiste à accéder aux supports numériques des personnalités visées pour obtenir des informations personnelles comme l'adresse de domicile, les contacts privés et les lieux fréquentés régulièrement.

Ces données servent ensuite aux services iraniens pour organiser des attentats contre ces figures publiques via des cellules recrutées localement en Israël. Les attaquants utilisent principalement WhatsApp, Telegram ou les emails, en adaptant leur approche au domaine d'activité de chaque cible pour ne pas éveiller les soupçons. La méthode la plus courante consiste à envoyer de faux liens vers des réunions Google Meet nécessitant la saisie d'identifiants, permettant ensuite l'accès aux comptes Google, Gmail, mots de passe et données personnelles stockées.

D'autres techniques impliquent des applications factices ou des fichiers téléchargeables contenant des logiciels espions. "Nous observons la continuation des tentatives incessantes d'éléments hostiles dans la campagne que mène l'Iran contre Israël", a déclaré un responsable du Shin Bet. "Le public doit faire preuve de vigilance et de prudence, il s'agit de cyberattaques qui peuvent être évitées grâce à la sensibilisation et en évitant de cliquer sur des liens non identifiés."