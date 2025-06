Le Shin Bet démantèle un vaste réseau du Hamas à Hébron et élucide un attentat vieux de 15 ans

Articles recommandés -

Le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) a annoncé avoir démantelé l'un des plus importants réseaux terroristes du Hamas découverts ces dernières années à Hébron, en Judée-Samarie. Cette opération d'envergure, menée sur trois mois en collaboration avec Tsahal et la police israélienne, a permis d'arrêter plus de 60 terroristes et de saisir un arsenal considérable.

Un réseau tentaculaire planifiant des attentats imminents

L'enquête révèle l'existence d'une infrastructure du Hamas particulièrement sophistiquée et ramifiée, dirigée par d'anciens détenus des prisons israéliennes. Ces dirigeants avaient pour mission de recruter, armer et entraîner de nouveaux militants dans la région d'Hébron, en vue d'exécuter des attentats à l'arme à feu et à la bombe contre des cibles israéliennes.

Les investigations du Shin Bet ont mis au jour des activités préparatoires intensives : entraînements au tir, collecte de renseignements sur des objectifs israéliens, fabrication d'explosifs et assemblage de charges, le tout dans l'objectif de perpétrer des attentats majeurs au nom du Hamas en Judée-Samarie et dans le reste d'Israël.

L'opération a permis de déjouer les plans d'une dizaine de cellules terroristes qui se préparaient à passer à l'action dans un avenir immédiat.

Un arsenal impressionnant saisi

Au cours des perquisitions, les forces de sécurité ont mis la main sur 22 armes à feu de différents types, 11 grenades et d'autres équipements de combat, ainsi qu'une importante quantité de munitions en possession des cellules terroristes.

L'enquête a également révélé l'existence d'une cache souterraine utilisée pour stocker du matériel de combat et héberger des fugitifs recherchés par les autorités.

Élucidation d'attentats meurtriers du passé

L'une des révélations les plus significatives de cette enquête concerne l'élucidation d'attentats commis il y a plusieurs années. Les interrogatoires ont permis d'identifier la participation de certains suspects à des attaques meurtrières antérieures.

Parmi les arrestations figure notamment l'un des auteurs de l'attentat par balles perpétré le 31 août 2010 au carrefour de Bani Naim, dans les monts d'Hébron. Cet attentat avait coûté la vie à quatre Israéliens : le couple Yitzhak et Tali Ames, Kochava Ben Haim et Avishai Schindler. D'autres membres du réseau responsable de cette attaque ont également été interpellés.

Les enquêteurs ont par ailleurs arrêté plusieurs personnes impliquées dans la fourniture d'armes ayant servi à l'attentat du 16 novembre 2023 au checkpoint des Tunnels, près de Jérusalem, qui avait coûté la vie au caporal-chef Abraham Fetena.

"La plus vaste opération de la décennie"

Un responsable du Shin Bet a qualifié cette affaire de "plus importante et complexe enquête menée par le Shin Bet en Judée-Samarie depuis une décennie". Il a souligné que "la plupart des membres du réseau étaient d'anciens détenus des prisons israéliennes, expérimentés dans les interrogatoires."

"La découverte de cette infrastructure, qui opérait dans la clandestinité tout en maintenant un cloisonnement entre les différentes cellules, représente un démantèlement significatif des intentions du Hamas de perpétrer une série d'attentats majeurs en Israël", a-t-il ajouté.

Poursuites judiciaires en cours

Des actes d'accusation graves sont actuellement déposés contre les suspects, leur reprochant des infractions lourdes telles que la direction d'une organisation terroriste, l'exercice de fonctions de commandement, la tentative d'homicide volontaire et même l'homicide volontaire en bande organisée.

Le service de sécurité intérieure a réaffirmé sa détermination à continuer de collaborer avec Tsahal et la police israélienne pour déjouer toute tentative du Hamas de promouvoir des activités terroristes contre les habitants et citoyens d'Israël, promettant de poursuivre tous les impliqués en justice, même des années après les faits.