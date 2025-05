Le transfert de l'ambassade à Jérusalem aura lieu au "moment opportun", assure le Premier ministre tchèque

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala, a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à transférer son ambassade en Israël à Jérusalem, tout en indiquant que ce transfert ne serait pas immédiat, a rapporté l'agence de presse Reuters. Petr Fiala a souligné que la question n'était "pas de savoir si", mais "quand" l'ambassade, actuellement située à Tel-Aviv, serait transférée dans la capitale israélienne.

Peu après le 7 octobre, M. Fiala avait suggéré un éventuel déménagement de l'ambassade tchèque dans les mois à venir. Cependant, ses récentes déclarations indiquent une approche plus mesurée. "Soyons clairs : la République tchèque va déménager son ambassade, parce que c'est la bonne chose à faire. La question n'est pas de savoir si, mais quand", a-t-il affirmé devant la chambre haute du Parlement tchèque.

Il a précisé que le déménagement devrait idéalement avoir lieu lorsque Israël ne sera plus en conflit avec le Hamas à Gaza et, si possible, lorsque les accords d'Abraham seront élargis à d'autres pays arabes. "Soyons un peu patients, mais en même temps prêts à franchir ce pas dès que le moment sera venu", a-t-il ajouté.

Lee Aloni/Flash90

Le mois dernier, des informations parues dans les médias israéliens suggéraient que Prague avait décidé de transférer son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. L'ambassade tchèque à Tel-Aviv a réfuté ces affirmations, affirmant qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet.

La République tchèque a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017, à la suite de la reconnaissance par le président américain Donald Trump de la ville comme capitale d'Israël. En 2021, Prague a ouvert un bureau diplomatique à Jérusalem. La République tchèque a toujours été un allié fidèle d'Israël sur la scène internationale, s'écartant souvent de la position de ses homologues de l'Union européenne lors des votes des Nations unies.