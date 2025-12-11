Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères aurait effectué une visite discrète en Israël

Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu, a réalisé récemment un déplacement non annoncé en Israël, selon trois sources proches du dossier citées par Reuters. Cette visite, tenue dans la plus grande discrétion, intervient alors que Taïwan cherche à renforcer sa coopération sécuritaire avec l’État hébreu.

Taïwan ne dispose que de très peu de relations diplomatiques officielles, Pékin faisant pression depuis des décennies pour empêcher tout pays de reconnaître l’île comme un État souverain. Israël, comme la majorité des nations, entretient des liens formels avec la Chine mais pas avec Taïwan. De tels déplacements de hauts responsables taïwanais dans des pays sans relations diplomatiques officielles restent donc exceptionnels.

Les sources interrogées indiquent que la visite de Wu a eu lieu ces dernières semaines, deux d’entre elles précisant qu’elle se serait déroulée au cours du mois en cours. Elles n’ont toutefois pas donné de détails sur les personnalités rencontrées ni sur le contenu des discussions, notamment concernant le nouveau système de défense aérienne taïwanais T-Dome, dévoilé en octobre par le président Lai Ching-te et inspiré en partie du modèle israélien.

Interrogé, le ministère taïwanais des Affaires étrangères n’a ni confirmé ni infirmé le déplacement. Dans un communiqué, il a rappelé que Taïwan et Israël "partagent les valeurs de liberté et de démocratie" et qu’ils continueront à promouvoir des échanges "mutuellement bénéfiques" dans des domaines comme le commerce, la technologie et la culture.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères n’a pas répondu aux sollicitations de Reuters. Cette visite, si elle est confirmée, illustrerait néanmoins l’intensification des contacts entre Taïwan et Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, face à laquelle Taïwan avait exprimé un soutien marqué à Jérusalem.