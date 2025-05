Le vice-président américain JD Vance pourrait se rendre en Israël mardi

Le vice-président américain JD Vance est attendu en Israël mardi prochain, alors que la Maison Blanche s'affaire à organiser des rencontres avec les plus hauts responsables de l'État hébreu, selon des informations exclusives obtenues par N12. Cette visite interviendrait dans la foulée de sa participation à l'intronisation du nouveau Pape au Vatican. Cette annonce survient quelques jours seulement après que le président Donald Trump a "contourné" Israël lors de sa tournée au Moyen-Orient, préférant se concentrer sur les pays arabes du Golfe. Les autorités israéliennes attachent une importance particulière à cette visite, "en raison de l'appartenance de Vance à l'aile isolationniste de l'administration américaine, et surtout comme signal à la région que les relations entre les États-Unis et Israël demeurent stables et solides."

Durant sa récente tournée, le président Trump a signé avec l'Arabie saoudite et le Qatar des accords d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars, notamment dans le domaine de l'armement, suscitant des inquiétudes en Israël quant à la préservation de ses intérêts stratégiques dans la région.

Le locataire de la Maison Blanche a également pris plusieurs positions controversées : il a annoncé la levée des sanctions contre la Syrie, qualifié les rebelles Houthis de "courageux" en affirmant "prendre leur parole", et envisagé la vente d'avions F-35 à l'Arabie saoudite. Concernant Gaza, il a suggéré qu'Israël devrait reprendre l'aide humanitaire, déclarant que "les gens y meurent de faim". Interrogé sur d'éventuelles tensions avec Benjamin Netanyahou, Trump a répondu : "Je ne suis pas frustré par Netanyahou. C'est un homme en colère après le 7 octobre. Il se bat durement et avec courage."