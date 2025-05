Les archives d'Eli Cohen exfiltrées d'un bâtiment sensible à 200 mètres du palais d'Assad

Soixante ans jour pour jour après l'exécution de l'espion israélien Eli Cohen à Damas, de nouvelles révélations émergent sur l'opération du Mossad ayant permis de récupérer environ 2 500 documents, photos et objets personnels liés à sa mission. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, ces archives sensibles étaient conservées dans les locaux du renseignement syrien, situés à seulement 200 mètres de la résidence de l'ancien président Bachar al-Assad. Fait notable, "contrairement à d'autres installations de sécurité, ce site n'a pas été compromis, même durant les premiers jours du soulèvement", précise le journal.

Al-Akhbar suggère que ces documents ne sont pas parvenus en Israël par un intermédiaire "ordinaire", évoquant une possible implication des services de renseignement turcs dans un contexte de discussions discrètes entre Ankara et Jérusalem concernant des questions régionales, notamment la situation syrienne. Parmi les documents récupérés figure notamment la lettre d'adieu originale écrite par Cohen quelques heures avant son exécution. "Je vous écris mes derniers mots et vous demande de maintenir des contacts permanents entre vous", y écrit-il à l'attention de sa famille. S'adressant à son épouse Nadia, il poursuit : "Je te demande de me pardonner, de prendre soin de toi et des enfants, et de veiller à leur éducation complète. Tu peux te remarier pour que les enfants ne grandissent pas sans père."

Sophie Ben-Dor, fille de l'espion, a exprimé l'espoir que ces documents puissent fournir des indices sur le lieu de sépulture de son père en Syrie. "Le problème est qu'il n'y a pas de piste sûre conduisant à quelqu'un qui sait avec certitude", a-t-elle déclaré. Elle mise désormais sur une possible médiation internationale : "J'espère que Trump nous aidera avec Poutine, qui pourrait parler à Assad fils et obtenir des informations. S'il y a une chance, c'est par Assad fils."

La collection comprend des enregistrements des interrogatoires, des lettres manuscrites, des photographies de ses activités en Syrie et des objets personnels saisis à son domicile après sa capture. Un dossier entier, baptisé "Nadia Cohen", retrace également les démarches entreprises par son épouse pour obtenir sa libération.