Les débuts tumultueux de l’alliance israélo-américaine : entre reconnaissance et tensions

Le 14 mai 1948, à 18h00, David Ben Gourion proclame la création de l’État d’Israël à Tel-Aviv. Onze minutes plus tard, le président américain Harry Truman reconnaît officiellement le nouvel État. Pourtant, derrière ce geste diplomatique, les relations israélo-américaines débutent sous le signe de la méfiance. En pleine guerre d’Indépendance, les États-Unis imposent un embargo total sur les armes à Israël, forçant le jeune État à se tourner vers la Tchécoslovaquie, soutenue par les Soviétiques, pour obtenir des avions et des fusils.

En 1954, l’affaire Lavon, ou « opération manquée », secoue Washington : un complot israélien visant à attaquer des cibles américaines et britanniques en Égypte pour semer la discorde avec l’Occident échoue. Deux agents juifs sont exécutés, et Israël plonge dans une crise politique, laissant les Américains abasourdis par cette tentative de leur alliée. En 1956, l’opération Sinaï aggrave les tensions : Israël, avec la France et le Royaume-Uni, envahit l’Égypte sans consulter les États-Unis. Dwight Eisenhower, furieux, exige un retrait immédiat, menace de sanctions économiques et soutient un vote contre Israël à l’ONU. Israël cède, réalisant la puissance du veto américain. Cette alliance naissante, fragile, repose alors plus sur des intérêts stratégiques que sur une véritable amitié.