Les Émirats arabes unis avertissent Israël : l’annexion de la Judée-Samarie mettrait en péril les Accords d’Abraham

Les Émirats arabes unis (EAU) ont mis en garde Israël contre tout projet d’annexion de territoires en Judée-Samarie, estimant qu’une telle décision constituerait une violation majeure des Accords d’Abraham et pourrait remettre en cause la normalisation historique des relations entre les deux pays.

Dans un entretien accordé à Reuters, Lana Nusseibeh, ministre adjointe pour les affaires politiques, a rappelé que le soutien des Émirats à la création d’un État palestinien avait été un élément central dans la décision d’Abu Dhabi de signer les accords en 2020.

"Dès le départ, nous avons vu les Accords d’Abraham comme un moyen de continuer à soutenir le peuple palestinien", a-t-elle déclaré.

Selon Nusseibeh, la position des Émirats, exprimée dès 2020, n’a pas changé : toute tentative israélienne d’annexer des territoires en Judée-Samarie représenterait une "ligne rouge" pour Abu Dhabi et pourrait entraîner de graves répercussions diplomatiques.

Les Accords d’Abraham, signés en septembre 2020 sous médiation américaine, avaient marqué une rupture historique en établissant des relations diplomatiques officielles entre Israël et plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

La mise en garde d’Abu Dhabi intervient alors que les tensions se multiplient autour des politiques d'expansion des implantations israéliennes et des projets d’annexion, qui continuent de susciter de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale.