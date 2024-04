Les entreprises de défense israéliennes suscitent un intérêt mondial après l'attaque iranienne

L'interception réussie par le système Arrow, développé par Israel Aerospace Industries (IAI), des essaims de missiles et de drones lancés depuis l'Iran vers Israël samedi soir a suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale. Dans une interview accordée à Ynet, Boaz Levy, PDG d'IAI, a exprimé sa fierté : "C'est une journée de fierté pour nombre de nos employés qui travaillent sans relâche." Il a révélé avoir reçu de nombreux appels de soutien de clients internationaux, saluant les performances du système.

Levy a souligné le caractère inédit de l'attaque : "Hier, le monde a été témoin d'une attaque d'une ampleur sans précédent, y compris dans le conflit ukraino-russe. Il s'agissait d'une multitude de menaces simultanées et diversifiées, dans un scénario d'une grande complexité." Le PDG s'est félicité du taux d'interception exceptionnel de 99% des défenses aériennes. Selon le général de brigade Reem Aminoach, ancien conseiller financier du chef d'état-major de Tsahal, le coût total de l'opération s'élèverait à "4-5 milliards de shekels" (1 à 1,3 million de dollars).

"Nous proposons un système sophistiqué et innovant. Son prix, bien que non négligeable, n'est pas le critère principal. Pour se défendre efficacement, il faut mettre en balance les dommages potentiels et les bénéfices", a expliqué Levy.

Il a détaillé les trois types de menaces : "Des drones avec des ogives de taille réduite, des missiles de croisière et des missiles balistiques. Notre système Arrow est spécifiquement conçu pour neutraliser ces derniers, qui représentent le danger principal en raison de leur vitesse élevée, de leur temps d'arrivée très court depuis l'Iran et des dégâts considérables que peuvent causer leurs ogives de plusieurs centaines de kilos."

Fort de ces succès, IAI s'attend à voir son carnet de commandes, déjà record, continuer de croître. "Nous sommes sur une trajectoire ascendante, avec 18 milliards de dollars de commandes et 5,3 milliards de chiffre d'affaires en 2023, dont 71% à l'export. Les nombreux conflits mondiaux génèrent une forte demande en systèmes de défense. Notre Arrow suscite un grand intérêt et nous le commercialisons depuis des années", a souligné Levy.