Les entreprises israéliennes de défense autorisées au Salon du Bourget malgré les pressions

Après des semaines d'incertitude juridique, la France n'interdira finalement pas aux entreprises israéliennes de défense de participer au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, l'une des plus importantes expositions mondiales du secteur. L'événement se déroulera du 16 au 22 juin. Des pressions politiques et publiques s'étaient intensifiées en France pour exclure les firmes israéliennes, dans le contexte des critiques croissantes contre les opérations militaires israéliennes à Gaza. Les organisateurs ont débattu de cette question, mais selon des sources proches du dossier, les entreprises israéliennes seront autorisées à participer.

Les géants de l'industrie militaire israélienne se préparent à exposer leurs produits, notamment Israel Aerospace Industries, Rafael et Elbit Systems. Leurs présentations incluront des avions de renseignement, des drones tactiques, des systèmes d'interception et des missiles de précision.

Cette décision fait écho aux événements de l'année dernière. Les compagnies israéliennes avaient initialement été exclues du salon Eurosatory, avant d'être réintégrées après une bataille juridique menée par Israël et les entreprises concernées. Une tentative similaire d'interdiction lors de l'exposition maritime Euronaval avait également été rejetée par un tribunal de commerce.

Articles recommandés -

Des sources de l'industrie confirment que les préparatifs pour le déplacement parisien sont en cours et que les firmes israéliennes planifient une présence marquée lors du salon. Le Bourget représente un enjeu commercial majeur pour l'industrie de défense israélienne, permettant de présenter ses innovations technologiques à un public international de professionnels et d'acheteurs potentiels.