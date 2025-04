Les États-Unis approuvent une importante livraison d'armes à Israël

Israël s'apprête à recevoir dans les prochaines semaines une importante livraison d'armement américain, comprenant plus de 3 000 munitions destinées à son armée de l'air, ont déclaré lundi des responsables israéliens. Cette livraison s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la poursuite des opérations dans la bande de Gaza et une éventuelle frappe contre l'Iran. Ce nouvel envoi, récemment approuvé par l'administration américaine, vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'armée de l'air israélienne en prévision d'une campagne d'envergure planifiée par le Commandement sud de Tsahal dans la bande de Gaza. Il s'ajoute à plus de 10 000 munitions aériennes destinées à reconstituer les stocks israéliens après 18 mois de combats prolongés sur plusieurs fronts.

Cette livraison complète un précédent accord portant sur des munitions lourdes qu'Israël avait achetées aux États-Unis l'année dernière. L'administration Biden avait initialement gelé ce transfert, mais le président Donald Trump a levé cette suspension ces dernières semaines. En février, le gouvernement américain a confirmé l'approbation d'un important contrat d'armement avec Israël d'une valeur de 7,41 milliards de dollars, comprenant des munitions guidées, des bombes et des équipements connexes.

Selon le Pentagone, ces équipements proviendront des stocks militaires américains existants et de contractants de défense américains, notamment Lockheed Martin, Boeing et L3Harris. Dans une déclaration officielle, le Pentagone a affirmé que cet accord "ne modifierait pas l'équilibre des forces régional et soutiendrait la défense des frontières, des infrastructures critiques et de la population civile d'Israël".