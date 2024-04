Les Etats-Unis "choqués" par l'ampleur de l'attaque iranienne contre Israël

Le président américain Joe Biden et son équipe de sécurité nationale ont suivi avec une inquiétude grandissante l'ampleur de l'attaque de missiles balistiques iraniens contre Israël le week-end dernier, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. "C'était dans la fourchette haute de ce que nous anticipions", a confié un haut responsable, évoquant les moments où l'étendue du barrage iranien est devenue évidente.

Un responsable anonyme a déclaré au journal qu'il était difficile de savoir si les défenses antimissiles d'Israël et la coalition de pays impliqués dans l'interception des projectiles avaient réussi, jusqu'à ce que tout soit terminé. Les États-Unis étaient convaincus que leur plan pouvait gérer environ 50 missiles balistiques, mais ont été profondément préoccupés lorsqu'il est apparu que plus de 100 avaient été tirés.

Face à cette menace, les États-Unis ont renforcé leur soutien militaire à Israël. John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré : "Nous avions obtenu des renseignements plus précis sur le moment exact de l'attaque iranienne à venir". Lorsque celle-ci a commencé, "l'ampleur du barrage a été un choc", ont confié des responsables de l'administration.

Dans les jours précédant l'offensive, une équipe de militaires américains a été secrètement envoyée à Tel-Aviv pour travailler dans un centre d'opérations de défense antimissile. Des plans ont également été élaborés pour que des avions saoudiens et jordaniens défendent leur espace aérien si nécessaire.

L'Iran a lancé plus de 300 projectiles contre Israël, dont 170 drones, 30 missiles de croisière et 120 missiles balistiques. Grâce à un patchwork de systèmes de défense déployés à la hâte, Israël a réussi à intercepter la plupart d'entre eux, évitant de peu une catastrophe. Biden a alors conseillé à Netanyahou de réfléchir soigneusement à sa prochaine étape et de "prendre la victoire". Malgré les pressions de son gouvernement pour une riposte massive, Netanyahou a assuré que la réponse d'Israël serait "raisonnable et non irresponsable". Le 19 avril, Israël a finalement mené une frappe limitée contre un site militaire dans la province iranienne d'Ispahan, démontrant sa capacité à frapper en profondeur et de manière extrêmement précise le territoire de son adversaire.