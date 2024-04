Les États-Unis redoutent une frappe imminente de l'Iran et de ses proxys contre Israël

Les États-Unis et leurs alliés estiment qu'une frappe majeure de missiles ou de drones de l'Iran ou de ses proxys contre des cibles militaires et gouvernementales en Israël est imminente, selon des sources proches du dossier. L'attaque potentielle, qui pourrait être menée avec des missiles de haute précision, pourrait survenir dans les prochains jours, ont déclaré ces sources sous couvert d'anonymat. Il s'agit davantage d'une question de quand, et non de si, a précisé l'une d'entre elles, sur la base des évaluations des renseignements américains et israéliens.

L'Iran a menacé de frapper Israël en représailles à une attaque contre un complexe diplomatique à Damas la semaine dernière, qui a tué des hauts responsables militaires iraniens. Israël n'a pas explicitement reconnu être à l'origine de cette attaque. Les alliés occidentaux d'Israël ont été informés que des installations gouvernementales et militaires israéliennes pourraient être visées, mais pas les installations civiles. Des responsables américains aident Israël à planifier et à partager des évaluations de renseignement. Israël a indiqué à ses alliés qu'il attendait cette attaque avant de lancer une autre offensive terrestre contre le Hamas à Rafah, dans la bande de Gaza.

Les renseignements américains et occidentaux indiquent qu'une attaque de l'Iran et de ses proxys ne viendrait pas nécessairement du nord d'Israël, où se trouve le Hezbollah, allié de Téhéran au Liban. Les responsables israéliens sont d'accord avec cette analyse et ont publiquement menacé l'Iran de frapper son territoire si Israël était touché. Les missions diplomatiques étrangères se préparent déjà aux frappes potentielles, élaborant des plans d'évacuation et demandant aux autorités israéliennes des fournitures d'urgence telles que des générateurs et des téléphones satellitaires.

Bien que les États-Unis aient poussé Israël à un cessez-le-feu à Gaza, l'administration Biden a également signalé qu'elle était prête à soutenir le pays en cas d'attaque de l'Iran ou de ses proxys. Le président Joe Biden a déclaré mercredi que l'engagement des États-Unis envers la sécurité d'Israël face à ces menaces était "inébranlable".