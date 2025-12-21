Les États-Unis rejettent la demande d'Israël de maintenir les sanctions contre la Syrie

Le président américain Donald Trump a rejeté une tentative du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visant à empêcher la levée complète des sanctions américaines contre la Syrie, a rapporté samedi soir le diffuseur public israélien Kan.

Des proches de Netanyahou auraient approché des membres de l’entourage de Trump afin de les convaincre de maintenir une partie des sanctions en réserve, dans l’optique de futures négociations diplomatiques. Cette initiative n’a toutefois pas abouti : les conseillers du président américain s’y seraient opposés, privilégiant une levée totale des mesures restrictives.

Deux responsables israéliens ont néanmoins indiqué à Kan que l’administration Trump aurait promis à Israël une forme de "compensation" politique ou stratégique pour contrebalancer ce refus.

Cette révélation intervient alors que le Congrès américain a récemment voté la suppression définitive des sanctions imposées à la Syrie sous l’ancien dirigeant Bachar el-Assad. Le vote ouvre la voie à un retour progressif des investissements étrangers dans un pays ravagé par plus d’une décennie de guerre. Trump avait déjà suspendu à deux reprises l’application de ces sanctions, à la suite de pressions de l’Arabie saoudite et de la Turquie, deux soutiens majeurs du nouveau pouvoir syrien.

À la tête de ce nouveau leadership figure Ahmed al-Sharaa, ancien chef jihadiste, qui a fait pression pour une abrogation complète des restrictions. Il estimait que le simple maintien des sanctions dans le droit américain dissuadait toujours les entreprises internationales de s’engager économiquement en Syrie.

La suppression du "Caesar Act", adopté en 2019, a été intégrée au projet de loi annuel sur la défense. Le texte a été approuvé par le Sénat à une large majorité (77 voix contre 20), après son adoption par la Chambre des représentants. Il attend désormais la signature de Donald Trump. Cette loi tirait son nom d’un photographe militaire syrien ayant documenté, sous pseudonyme, les atrocités commises dans les prisons du régime Assad, et avait quasiment isolé la Syrie du système financier international.

Vendredi, Ahmed al-Sharaa s’est adressé à la population syrienne pour saluer la levée des sanctions, remerciant publiquement Trump, le prince héritier saoudien, le Premier ministre qatari et le président turc. Son organisation, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ancien groupe terroriste issu de la mouvance jihadiste, a été retirée de la liste américaine des organisations terroristes en juillet. Depuis son arrivée au pouvoir, la nouvelle direction syrienne s’efforce d’afficher une image plus modérée et de rompre avec son passé extrémiste, dans l’espoir d’une normalisation progressive avec la communauté internationale.