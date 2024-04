La riposte israélienne à l'attaque iranienne, probablement mesurée, pourrait viser des installations militaires en Syrie

La riposte d'Israël à l'attaque iranienne sans précédent de plus de 300 drones et missiles lancée samedi soir sera "de portée limitée" et visera très probablement les forces militaires iraniennes et les mandataires de Téhéran en dehors du territoire iranien, ont déclaré quatre responsables américains sous couvert d’anonymat à la chaîne NBC News. Israël a par ailleurs assuré aux pays arabes que sa réponse à l’Iran ne les mettrait pas en danger, a rapporté la chaîne israélienne Kan mardi.

AP Photo/Tomer Neuberg

Toutefois, les responsables américains ont souligné à NBC que leurs informations étaient basées sur les réunions de la semaine dernière, avant l’attaque de samedi nuit, et les options israéliennes de ripostes ont pu changer.

Néanmoins, compte tenu du fait que l'attaque iranienne a été déjouée quasiment intégralement, les sources de NBC estiment que Jérusalem choisira l’option la moins agressive, formulée lors des réunions de la semaine précédente, à savoir des frappes en dehors du territoire iranien.

(AP Photo/Vahid Salemi)

Les représailles israéliennes pourraient viser les forces militaires iraniennes et les mandataires de la République islamique en Syrie, sur des expéditions ou des installations de stockage de pièces de missiles avancés, d'armes ou de composants envoyés par l'Iran au Hezbollah.