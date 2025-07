Les leaders israéliens saluent les États-Unis à l'occasion de leur 249e Fête de l'Indépendance

Articles recommandés -

À l'occasion du 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, plusieurs responsables israéliens ont adressé leurs vœux au peuple américain, soulignant les liens profonds entre les deux nations et les valeurs communes qui les unissent.

Le président israélien, Isaac Herzog, a exprimé ses félicitations chaleureuses au nom du peuple d’Israël, qualifiant les États-Unis de "plus fidèles amis" de l’État hébreu. "Nous marchons côte à côte dans la défense de la liberté et des droits fondamentaux", a-t-il affirmé, soulignant l’importance des valeurs partagées entre les deux pays.

https://x.com/i/web/status/1941045202359062763

Herzog a également adressé un message personnel au président américain Donald Trump, le remerciant pour son engagement en faveur de la sécurité d’Israël, en particulier face à la menace iranienne. Il a salué le rôle central joué par Trump dans les accords d’Abraham, ainsi que ses efforts pour ramener les otages israéliens encore détenus à Gaza. "Cinquante innocents sont toujours captifs. Ils doivent rentrer chez eux immédiatement", a insisté Herzog.

De son côté, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a rendu hommage à l’esprit des Pères fondateurs des États-Unis, en citant les principes fondamentaux inscrits dans la Constitution américaine : "la vie, la liberté et la recherche du bonheur". Il a souligné que l’alliance israélo-américaine repose non seulement sur des intérêts stratégiques, mais sur une vision morale commune, fondée sur la dignité humaine et la responsabilité éthique.

Karhi a également établi un parallèle entre cette journée symbolique et la portion hebdomadaire de la Torah, tirant des leçons de leadership face à la crise : la foi, la retenue, et l’humilité comme piliers de toute gouvernance juste. "Même les plus grands leaders doivent rendre des comptes. La grandeur ne réside pas seulement dans la force, mais dans les principes", a-t-il déclaré.

À travers ces messages, les dirigeants israéliens ont voulu réaffirmer l’importance de la relation américano-israélienne, présentée comme une alliance « qui dépasse la politique et les sondages », et qui constitue un véritable phare d’espoir dans un monde en proie à la désinformation et à l’instabilité. "Que Dieu bénisse l’État d’Israël. Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique. Joyeux 4 juillet", a-t-il conclu.

https://x.com/i/web/status/1941050041051107681

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a quant à lui tout simplement souhaité au président américain, Donald Trump, et au "peuple américain", un joyeux 4 juillet, en publiant sur X des félicitations manuscrites.