"Les Palestiniens doivent mettre un terme à l’incitation à la haine contre Israël dans leur système éducatif", déclare Gideon Sa'ar

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a rencontré lundi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, dans le cadre de sa visite diplomatique à Bruxelles. Gideon Sa'ar a notamment remercié la présidente du Parlement européen pour son soutien clair à Israël après le 7 octobre, ainsi que pendant la période difficile que l'Etat hébreu traverse.

La rencontre a porté entre autres sur l'amélioration des relations entre Israël et l'Union européenne (UE), le ministre israélien ayant déclaré à Roberta Metsola s'attendre à des relations constructives entre Israël et l'UE.

Le ministre des Affaires étrangères Sa'ar a de plus évoqué lors de son entretien avec la présidente du Parlement européen, les relations de l'UE avec l'Autorité palestinienne et les fonds qui lui sont alloués. "L’Autorité palestinienne continue de verser de l’argent aux terroristes et à leurs familles", a signalé Gideon Sa'ar. "Mahmoud Abbas a déclaré qu'il continuerait à leur verser de l'argent même si c'était le dernier argent qui lui restait".

"Les Palestiniens doivent mettre un terme à l’incitation à la haine contre Israël dans leur système éducatif", a-t-il affirmé. Il a ensuite mis en garde les Européens, leur recommandant de "veiller à ce que ses fonds de soutien ne soient pas utilisés à ces fins".