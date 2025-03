Les ravisseurs de l'Israélienne Elizabeth Tsurkov exigent une rançon de 200 millions de dollars

Des sources irakiennes et arabes ont révélé au journal pro-saoudien "Asharq Al-Awsat" qu'un pays arabe médiant dans l'affaire de l'enlèvement d'Elizabeth Tsurkov a organisé fin février une rencontre entre de hauts responsables américains et des représentants d'une institution sécuritaire gouvernementale de Bagdad. Selon ces sources, un haut responsable de la nouvelle administration américaine et un ancien ambassadeur des États-Unis à Bagdad ont participé à cette réunion, en présence d'un responsable sécuritaire irakien entretenant des liens étroits avec les factions armées irakiennes.

Lors de cette rencontre, une proposition de libération a été présentée aux négociateurs américains, comprenant une rançon financière et la libération de détenus irakiens et libanais affiliés à une faction irakienne et au Hezbollah libanais. D'après le rapport, "les 'médiateurs' ont réussi à faire baisser le montant de la rançon de 500 millions de dollars à 200 millions, mais les responsables américains ont refusé de négocier dans ces conditions".

Les sources précisent que Washington considère que "la libération de Tsurkov relève de la responsabilité du gouvernement irakien" et refuse de payer une rançon qui pourrait financer des activités terroristes. Parallèlement, deux hauts responsables irakiens ont révélé que l'administration Trump a adressé une demande officielle au Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, exigeant la résolution rapide de cette crise sous peine de "conséquences politiques et économiques".

Les autorités irakiennes auraient intensifié les recherches pour retrouver la chercheuse israélienne, enlevée en mars 2023, afin d'éviter des mesures de rétorsion américaines. Adam Boehler, l'émissaire américain pour les otages, aurait récemment établi des contacts directs avec des responsables irakiens, dont le Premier ministre, concernant cette libération.