LIVE BLOG | Tsahal élimine trois cellules terroristes à Jénine et Qabatiya

Fille d'Ofer Calderon : "Je lui avais promis que je me battrais pour lui et qu'il reviendrait - et j'ai tenu parole"

Sahar Calderon, dont le père Ofer a été libéré aujourd'hui après 484 jours de captivité à Gaza, a publié une story Instagram écrivant : "Je lui avais promis que je me battrais pour lui et qu'il reviendrait, et j'ai tenu ma promesse. J'ai gagné. Je remercie le peuple d'Israël qui a été à nos côtés tout au long du chemin, je remercie tous ceux grâce à qui mon père est revenu vivant et respirant. Je suis tellement heureuse, mon cœur est entier." Sahar avait été enlevée le 7 octobre avec son père et son frère Erez du kibboutz Nir Oz. Les enfants ont été libérés lors du premier accord en novembre 2023 après 52 jours, et après 432 jours supplémentaires, ils ont été réunis avec leur père.