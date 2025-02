Gantz : "Trump est un véritable ami d'Israël, il a présenté une réflexion créative, originale et intéressante"

Le président du parti Unité nationale Benny Gantz a réagi à la déclaration du président américain Donald Trump concernant le "contrôle américain sur la bande de Gaza" et le départ des Gazaouis "vers d'autres lieux", affirmant que "c'est une preuve supplémentaire de l'alliance profonde entre les États-Unis et Israël. Il a montré, et ce n'est pas la première fois, qu'il est un véritable ami d'Israël et continuera à se tenir à ses côtés sur les questions importantes pour sa sécurité". Selon lui, "dans ses propos, il a présenté une réflexion créative, originale et intéressante, qu'il faut examiner parallèlement à la réalisation des objectifs de guerre et en donnant la priorité au retour de tous les otages".