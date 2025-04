Londres condamne l'expulsion de deux députés travaillistes par Israël

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a vivement protesté samedi contre l'expulsion de deux députés travaillistes, Yuan Yang et Abtisam Mohamed, refoulés à leur arrivée en Israël. "Il est inacceptable, contre-productif et profondément préoccupant que deux parlementaires britanniques en délégation parlementaire aient été détenus et refoulés par les autorités israéliennes", a déclaré Lammy dans un communiqué publié samedi soir.

Selon les informations israéliennes, les deux élus auraient été interrogés à leur arrivée et auraient affirmé faire partie d'une "délégation officielle" du Parlement britannique. Cette déclaration se serait avérée inexacte, aucune source officielle israélienne n'ayant connaissance d'une telle visite.

Le ministre israélien de l'Intérieur Moshe Arbel (Shas) a justifié sa décision en expliquant que "le but réel de la visite des députés était de documenter les activités des forces de sécurité israéliennes et de diffuser des calomnies contre Israël". Conformément à la législation nationale, il a ordonné leur expulsion, ainsi que celle de leurs assistants. "J'ai clairement indiqué à mes homologues du gouvernement israélien que ce n'est pas ainsi qu'on traite des parlementaires britanniques, et nous avons contacté les deux députés ce soir pour leur offrir notre soutien", a ajouté Lammy.

Le chef de la diplomatie britannique a souligné que la priorité du Royaume-Uni demeurait "l'obtention d'un retour au cessez-le-feu et aux négociations pour mettre fin aux effusions de sang, libérer les otages et terminer le conflit à Gaza".