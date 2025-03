Maale Adumim : feu vert pour une route exclusivement israélienne vers Jérusalem

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé la construction du troisième tronçon de la "Route de Souveraineté" dans la périphérie de Jérusalem. Ce projet, défendu par le ministre de la Défense Israel Katz, détournera l'ensemble des véhicules palestiniens des axes reliant actuellement Jérusalem à la colonie de Maale Adumim. Cette décision repose sur deux motivations principales : sécuritaire et politique. Sur le plan sécuritaire, l'initiative vise à prévenir des attentats dans cette zone sensible. Il y a environ un an, Matan Elmaliah avait été tué et sept autres personnes blessées dans une attaque armée perpétrée par trois terroristes sur cette portion de route.

Sur le plan politique, l'objectif est de créer un réseau routier continu réservé aux Israéliens et d'empêcher l'accès pédestre des Palestiniens à certaines zones stratégiques, comme l'avant-poste de Khan al-Ahmar, sous ordre de démolition depuis des années.

Le maire de Maale Adumim, Guy Yifrach, s'est réjoui de cette "décision historique" : "Cela améliorera considérablement la sécurité des résidents de Maale Adumim et des environs, tout en réduisant drastiquement les embouteillages dans la zone." "Depuis ma prise de fonction, il s'agit du projet le plus important de la ville. Au cours de l'année écoulée, j'ai mené des dizaines d'observations, visites et discussions avec de hauts responsables gouvernementaux", a-t-il précisé.

Le projet, doté d'un budget de 303 millions de shekels, comprendra un tunnel souterrain reliant al-Azariya et a-Zaim, permettant aux Palestiniens de circuler entre le sud et le nord de la Cisjordanie sans emprunter les routes israéliennes. "C'est un moment historique qui prouve comment la détermination, la coopération et la foi en la justice de notre voie ont porté leurs fruits", a conclu Yifrach.