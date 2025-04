Macron en Égypte : "Le Hamas ne doit jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza"

Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi, lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, que le Hamas ne devrait jouer aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza.

Soutien au plan de reconstruction égyptien

Macron a apporté son appui au plan de reconstruction de Gaza dévoilé par la Ligue arabe en mars, saluant le "travail crucial" de l'Égypte et affirmant que cette proposition "offre une voie réaliste pour la reconstruction de Gaza". Selon lui, ce plan devrait aussi "ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans le territoire, dirigée par l'Autorité palestinienne". Le président français a insisté sur le fait que "le Hamas ne doit avoir aucun rôle dans cette gouvernance et ne doit plus constituer une menace pour Israël".

Opposition ferme au déplacement de populations

Macron s'est également prononcé fermement contre tout déplacement de Palestiniens ou annexion israélienne à Gaza et en Judée-Samarie. "Nous sommes fermement opposés au déplacement des populations et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie", a-t-il déclaré, ajoutant que de telles issues constitueraient "une violation du droit international et une grave menace pour la sécurité de toute la région, y compris d'Israël".

Cette prise de position fait écho à la proposition du président américain Donald Trump en janvier de déplacer les Gazaouis hors du territoire, suggestion qui avait été catégoriquement rejetée par l'Égypte, la Jordanie et les Palestiniens eux-mêmes.

Partenariats stratégiques et visite humanitaire

Les deux présidents ont également signé des accords de partenariat stratégique dans les domaines des transports, de la santé et de l'éducation. Al-Sissi a reconnu que "les tensions en mer Rouge" causées par les attaques houthies "ont eu un impact négatif" sur les revenus du canal de Suez, avec une perte estimée à 7 milliards de dollars.

Mardi, Macron se rendra au port égyptien d'el-Arish, près de Gaza, pour rencontrer des travailleurs humanitaires et de sécurité impliqués dans le transport de l'aide vers la bande de Gaza, démontrant ainsi sa "mobilisation constante en faveur d'un cessez-le-feu".