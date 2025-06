Madrid annule un méga-contrat d'armement avec l'Israélien Rafael

Le ministère espagnol de la Défense a officiellement révoqué mardi l'autorisation de production des missiles antichar Spike LR2 fabriqués par l'entreprise israélienne Rafael. Cette mesure entraîne l'annulation pure et simple d'un contrat de 285 millions d'euros (310 millions de dollars) destiné à équiper l'armée de terre et les Marines espagnols, selon des sources officielles rapportées par la presse locale. L'accord initial prévoyait la fourniture de 168 systèmes de lancement, 1 680 missiles Spike LR2 et un accompagnement logistique complet. Madrid examine désormais le remplacement de ces équipements israéliens par des missiles Javelin américains produits par Lockheed Martin.

Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de désengagement technologique militaire vis-à-vis d'Israël, menée par le gouvernement de Pedro Sánchez depuis le début des opérations à Gaza. La ministre de la Défense Margarita Robles a simultanément résilié le contrat signé en octobre 2023 avec Pap Tecnos, filiale espagnole de Rafael. Il y a six semaines, l'Espagne avait déjà annulé une commande de munitions israéliennes évaluée à plus de 15 millions de dollars. La secrétaire d'État à la Sécurité, Amparo Valcarce, a récemment confirmé l'élaboration de "plans de déconnexion" visant à éliminer toute dépendance future envers les technologies militaires israéliennes.

"Actuellement, aucune transaction d'armement n'est active entre l'Espagne et Israël, mais des projets dépendant de technologies israéliennes subsistent", a précisé Valcarce, évoquant des "stratégies de sortie" en cours de finalisation. Bien que Madrid ait initialement justifié son partenariat avec Rafael par "l'obsolescence des systèmes existants" et le fait que l'entreprise israélienne était "le seul fournisseur répondant aux exigences", la position gouvernementale a radicalement évolué.