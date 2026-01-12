Manuel Valls honoré à Tel-Aviv, salué pour son engagement en faveur d’Israël

Une soirée se tiendra le 13 janvier à Tel-Aviv en l’honneur de Manuel Valls, à l’occasion de sa visite en Israël avec l’organisation ELNET. L’événement, organisé en nombre de places limité, vise à saluer l’engagement constant de l’ancien Premier ministre français en faveur de la communauté juive de France et sa défense résolue de l’État d’Israël.

Manuel Valls est reconnu depuis de nombreuses années comme une figure politique de conviction, engagée en première ligne dans le combat contre le racisme, l’antisémitisme et le terrorisme islamiste. Sa présence à Tel-Aviv s’inscrit dans cette continuité, à un moment où les enjeux sécuritaires et politiques au Moyen-Orient comme en Europe demeurent particulièrement sensibles.

Cette visite a également été marquée par une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a tenu à rendre hommage publiquement à Manuel Valls dans une publication sur X. « J’apprécie l’amitié que porte M. Valls pour le peuple juif et l’État d’Israël, ainsi que sa position claire et ferme contre le nouvel antisémitisme », a écrit Gideon Sa’ar.

Les deux hommes ont échangé longuement sur les défis communs auxquels sont confrontés Israël, la France et l’Europe, mais aussi sur la situation dramatique en Iran, où le régime des mollahs est accusé de mener une répression sanglante contre sa propre population. Gideon Sa’ar a souligné l’importance de la voix de Manuel Valls, qu’il décrit comme celle « d’un homme d’État expérimenté et réaliste », dans un contexte européen qu’il juge parfois déconnecté des réalités sécuritaires actuelles.

La soirée organisée à Tel-Aviv entend ainsi mettre à l’honneur une relation d’amitié politique et humaine, fondée sur des valeurs communes, la lucidité stratégique et la défense sans ambiguïté des principes démocratiques.