Marco Rubio prévoit sa première tournée au Moyen-Orient mi-février

Marco Rubio, secrétaire d'État américain, planifie une visite au Moyen-Orient mi-février, dans un contexte tendu suite au plan Trump de "prise de contrôle de Gaza", selon des sources israéliennes et diplomatiques.

Cette première tournée régionale depuis sa prise de fonction intervient alors que le plan Trump suscite des réactions contrastées. Si les dirigeants israéliens soutiennent l'initiative, les pays arabes s'y opposent fermement. Cinq ministres arabes des Affaires étrangères et un haut responsable palestinien ont d'ailleurs adressé une lettre commune à Rubio, exprimant leur inquiétude concernant le déplacement des Palestiniens de Gaza.

Après la conférence de Munich sur la sécurité le 14 février, Rubio devrait visiter Israël, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et potentiellement d'autres pays. Une visite en Judée-Samarie et une rencontre avec l'Autorité palestinienne sont également envisagées. En amont de ces déplacements, plusieurs rencontres diplomatiques sont prévues à Washington. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, y est attendu vendredi, avant la visite du roi Abdallah à la Maison Blanche mardi prochain. Les ministres égyptien et saoudien des Affaires étrangères devraient également s'y rendre prochainement, tous préoccupés par le projet américain de déplacement des Palestiniens.