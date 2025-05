Meurtre d'une femme enceinte en Judée-Samarie : les forces de sécurité poursuivent leurs recherches

L'armée israélienne continue de déployer d'importants moyens pour retrouver le terroriste, auteur de la fusillade qui a coûté la vie à Tzeela Gez, une femme enceinte, en Judée-Samarie. Depuis l'attaque survenue mercredi soir, les localités palestiniennes de Burqin et Kafr ad-Dik, situées à proximité de l'implantation juive de Bruchin où résidait la victime, ont été placées sous bouclage. Environ quarante suspects ont été interrogés par Tsahal et le Shin Bet dans le cadre de cette vaste opération. Samedi matin, lors d'une opération à Burqin, les forces de sécurité ont abattu un homme identifié comme Nael Samara, qui courait vers elles en criant "Allahu Akbar" avec un sac potentiellement rempli d'explosifs. Le Shin Bet examine ses liens possibles avec l'attaque contre la famille Gez.

Le terroriste aurait ouvert le feu sur le véhicule transportant le couple alors qu'ils se rendaient à l'hôpital pour la naissance de leur quatrième enfant. Si Tzeela n'a pas survécu à ses blessures, les médecins sont parvenus à sauver son bébé par césarienne, qui reste hospitalisé dans un état critique. "Nous exigerons des mesures contre ce village, ce nid de guêpes, Burqin", a déclaré Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, désigné par Hananel Gez comme "notre envoyé pour que personne d'autre ne souffre comme ma femme a souffert".

La mère de Tzeela, Galia Aviov, a exprimé sa colère : "S'il y a des gens qui sèment la destruction et le mal, nous ne les voulons pas ici. Ils n'ont pas leur place." Dans un incident distinct mais dans la même région, l'armée israélienne a annoncé que des soldats de l'unité 636 ont neutralisé trois individus qui lançaient des pierres sur une route principale près du village de Burqa, non loin de Burqin. "Un terroriste a été tué et deux ont été blessés", selon le communiqué militaire.