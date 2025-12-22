Mike Huckabee affirme son soutien indéfectible à Israël malgré les critiques au sein du camp MAGA

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a réaffirmé son attachement sans faille à l’alliance entre Washington et Jérusalem, alors que certaines figures influentes du mouvement MAGA remettent ouvertement en cause le soutien américain à l’État hébreu, rapporte le Wall Street Journal.

Évangélique convaincu, Mike Huckabee entretient une relation ancienne avec Israël. Il s’y est rendu pour la première fois à l’âge de 17 ans et y est retourné plus d’une centaine de fois, notamment à travers sa société Blue Diamond Travel, spécialisée dans l’organisation de pèlerinages chrétiens. Il est par ailleurs le premier évangélique de premier plan à occuper le poste d’ambassadeur américain en Israël, symbole d’une administration qui a profondément modifié la politique américaine, notamment par la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan et le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.

Cette position lui vaut cependant de vives critiques de la part de personnalités comme Tucker Carlson, Steve Bannon ou la députée Marjorie Taylor Greene. Carlson est allé jusqu’à qualifier le sionisme chrétien d’"hérésie", des propos auxquels Huckabee a répondu avec amertume, estimant que le polémiste n’était "pas la personne appropriée pour donner des leçons de théologie".

Les données d’opinion montrent un soutien toujours fort à Israël parmi les évangéliques blancs, selon le Pew Research Center. Mais une fracture générationnelle apparaît : seuls 32 % des évangéliques républicains âgés de 18 à 34 ans expriment une sympathie prioritaire pour Israël, contre près de 70 % chez les plus âgés. Une évolution qui inquiète Huckabee, tout comme d’autres responsables religieux, qui y voient un affaiblissement de l’enseignement biblique.

Sur le fond, l’ambassadeur défend fermement les positions israéliennes en Judée-Samarie, rejetant le terme d’"occupation" et contestant l’existence d’une identité palestinienne distincte, des prises de position controversées. Huckabee assume pleinement cette ligne, affirmant que ses convictions personnelles et sa mission diplomatique sont indissociables.