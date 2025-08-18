Mike Huckabee soutient Israël sur le projet d'expansion des implantations en Judée-Samarie

Articles recommandés -

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a affirmé lundi qu’il ne considérait pas comme illégale la décision du ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, de lancer des constructions dans la zone dite E1, en Judée-Samarie. "Ce n’est pas une violation du droit international", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio de l'armée, Galei Tsahal. "Nous n’allons pas dicter à Israël ce qu’il doit faire ni nous immiscer dans sa gestion. Il serait étrange de dire que certains peuvent vivre dans cet espace mais pas les Israéliens."

Revenant sur la guerre qui se poursuit depuis 22 mois, Huckabee a rejeté toute responsabilité israélienne dans sa durée. Selon lui, "si le conflit a traîné, c’est parce que le Hamas l’a voulu ainsi. Ils n’ont pas pris au sérieux les négociations autour du plan Witkoff, tandis qu’Israël a tout fait pour avancer".

Concernant les pourparlers sur la libération des otages, l’ambassadeur a indiqué que le choix revenait à Israël entre un accord partiel et un accord global. Il a ajouté que les négociations semblent avoir repris, peut-être en réaction aux déclarations du président Donald Trump ou à la détermination d’Israël à poursuivre son offensive à Gaza.

Interrogé enfin sur sa présence au procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Huckabee a expliqué sa mise en scène insolite, un personnage de Bugs Bunny à la main : "Je ne suis pas venu pour influencer le tribunal, mais pour rappeler que notre président a traversé une situation similaire. On ne devrait pas chercher à éliminer un adversaire politique par la voie judiciaire après avoir perdu les élections."