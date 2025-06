Milei annonce à la Knesset le transfert de l'ambassade d'Argentine à Jérusalem en 2026

Le président argentin Javier Milei a annoncé mercredi soir devant la Knesset le transfert de l'ambassade argentine à Jérusalem en 2026, lors d'un discours passionné dans lequel il a réaffirmé son soutien indéfectible à Israël dans sa guerre contre le Hamas. "Malheureusement, je n'ai pas la chance de visiter Israël en temps de paix", a déclaré Milei lors de cette session spéciale organisée en son honneur. "Le 7 octobre, le peuple d'Israël a été victime d'une attaque barbare. Nous pensions avoir enfin mis fin à cette barbarie, mais la tragédie nous a réveillés de ce rêve."

Le dirigeant libertarien a révélé que quatre ressortissants argentins demeurent entre les mains du Hamas et s'est engagé à poursuivre les efforts pour leur libération. Il a également lancé un avertissement sur les menaces pesant sur les démocraties occidentales : "Que cela nous plaise ou non, l'Occident est mis à l'épreuve. Diverses formes de tyrannie barbare nous attaquent et n'ont aucun rapport avec la démocratie." Milei a critiqué l'activiste climatique Greta Thunberg, expulsée mardi d'Israël après avoir tenté de rallier Gaza en yacht, l'accusant de rechercher l'attention médiatique pendant que des Israéliens et des Argentins sont détenus dans des conditions "inhumaines".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la voix enrouée, a salué "un véritable ami". "Nous nous sommes tous deux réveillés avec des maux de gorge. La question est : qui a contaminé qui ? Mais nous nous 'contaminons' aussi mutuellement avec l'amitié", a plaisanté Netanyahou. Le dirigeant israélien a souligné le changement diplomatique de l'Argentine aux Nations unies et l'importance de cette coopération renforcée. "Douze mille kilomètres séparent l'Argentine et Israël, mais nos cœurs sont proches", a-t-il déclaré.

Milei devrait également annoncer le lancement des premiers vols directs entre Buenos Aires et Tel-Aviv depuis la capture du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann en 1960.