Négociations Israël-Syrie: Netanyahou promet de protéger la minorité druze

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé mardi la reprise des négociations avec la Syrie, avec le soutien des États-Unis. Selon le bureau de Netanyahou, ces pourparlers s'inscrivent dans le cadre de la vision du président Trump visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient.

Israël a insisté lors de ces discussions sur l'importance de la sécurité de ses citoyens et la prévention des menaces à la frontière, tout en réaffirmant son engagement pour la stabilité régionale et le développement d'une coopération économique bénéfique aux deux pays. Les parties se sont également accordées sur la poursuite des négociations pour atteindre leurs objectifs communs et garantir la sécurité de la minorité druze en Syrie.

Selon la chaîne Al-Jazeera, les négociations auraient permis de résoudre plus de 90% des points de désaccord entre les deux pays. Selon la chaîne qui cite une source druze proche du régime d'al-Sharaa, les discussions se déroulent sous médiation américaine avec une participation turque.

Un point crucial concerne la région de Soueida, à majorité druze. Israël aurait renoncé à sa demande initiale d'établir un corridor vers cette zone et accepte désormais de la considérer comme partie intégrante de la Syrie. La seule exigence israélienne porte sur la garantie que la population druze y vive en sécurité et dans la stabilité, une demande formulée sous la pression de la communauté druze en Israël.

Le Département d'État américain a confirmé la reprise des pourparlers sous médiation américaine, précisant qu'Israël et la Syrie établiront un centre d'opérations conjoint pour les questions sécuritaires et diplomatiques.

Il y a environ un mois, les négociations s'étaient interrompues en raison du refus israélien de se retirer des territoires conquis par Tsahal durant la guerre. Le président Trump exercerait actuellement des pressions sur Netanyahou pour parvenir à un accord lors de sa prochaine visite aux États-Unis.

Depuis le changement de régime en Syrie et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Sharaa, des affrontements ont éclaté avec la population druze dans la région de Soueida. Des informations faisant état de massacres, viols et exécutions par le nouveau pouvoir se sont rapidement propagées. Selon plusieurs sources, Israël aurait fourni une aide aux Druzes syriens, incluant des armes.