Netanyahou après sa rencontre avec Trump : "Nous avons isolé le Hamas"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a diffusé lundi soir une vidéo résumant sa visite aux États-Unis, marquée par son discours à l’Assemblée générale de l’ONU et une rencontre à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump. Ce dernier y a présenté son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à obtenir la libération des otages.

"Ce fut une visite excellente, du début à l’ONU jusqu’à la conclusion à Washington. C’est ma quatrième visite depuis l’entrée en fonction du président Trump. C’est une visite historique. Au lieu que le Hamas nous isole, nous avons renversé la situation et isolé le Hamas", a déclaré Netanyahou.

Le chef du gouvernement a souligné que, désormais, "le monde entier, y compris le monde arabe et musulman, exerce une pression sur le Hamas pour qu’il accepte les conditions définies avec le président Trump". Ces conditions incluent la libération de tous les otages, vivants ou décédés, et le maintien de l’armée israélienne dans la majeure partie de la bande de Gaza. "Qui aurait cru cela ? On nous répétait que nous devions accepter les conditions du Hamas, retirer nos forces et leur permettre de se reconstruire. Cela n’arrivera pas", a-t-il affirmé.

Selon Netanyahou, Donald Trump lui a assuré que si le Hamas refusait ces termes, les États-Unis soutiendraient pleinement Israël pour mener à terme son opération militaire et "les éliminer".

Le Premier ministre a également tenu à démentir toute concession sur la création d’un État palestinien : "Absolument pas, ce n’est pas dans l’accord. Nous nous opposons fermement à un tel État, et le président Trump l’a dit lui-même : ce serait une récompense au terrorisme et un danger pour Israël."

En conclusion, Netanyahou a présenté sa visite comme un succès diplomatique, estimant qu’elle avait renforcé l’alignement entre Jérusalem et Washington face au Hamas et confirmé le rejet de l’option d’un État palestinien.