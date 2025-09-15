Netanyahou contraint de modifier son vol vers l'ONU par crainte que des espaces aériens ne lui soient fermés

Articles recommandés -

Les véritables raisons de la réduction drastique de la délégation accompagnant le Premier ministre israélien à l'Assemblée générale des Nations Unies ces prochains jours ont été révélées : les inquiétudes concernant d'éventuelles restrictions de survol européennes ont contraint à repenser entièrement la logistique du voyage officiel.

La semaine dernière, le bureau du Premier ministre avait annoncé de manière lapidaire que les journalistes et certains membres de l'entourage de Benjamin Netanyahou ne prendraient pas part au vol vers New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Cette décision, présentée sans justification détaillée, avait suscité interrogations et spéculations.

Selon les informations rapportées dimanche par le commentateur politique Avichai Stein d'i24NEWS, la décision de réduire le nombre de passagers à bord de l'avion présidentiel "Wing of Zion" découle de préoccupations géopolitiques concrètes.

L'extension nécessaire de l'itinéraire de vol entre Israël et les États-Unis, motivée par la crainte que certains pays européens n'autorisent pas le survol de leur espace aérien, a créé des contraintes logistiques majeures. Ce détournement géographique nécessite davantage de carburant, obligeant mécaniquement à réduire le nombre de passagers et d'équipements transportés.

Les craintes de fermeture d'espaces aériens européens au "Wing of Zion" s'articulent autour de plusieurs considérations liées aux multiples mesures de boycott ciblant Israël. Plus préoccupante encore, une interprétation juridique théorique évoquée dans le rapport suggère que les pays membres de la Cour pénale internationale de La Haye pourraient refuser d'autoriser le passage d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt à traverser leur espace aérien, ce qui est le cas du Premier ministre israélien.

Contacté pour commentaire, le cabinet du Premier ministre a refusé de réagir à ces informations, maintenant le flou sur les détails opérationnels de ce voyage hautement sensible.