Netanyahou défie l'ONU sur fond de reconnaissance massive de l'État palestinien

Benjamin Netanyahou s'apprête à prononcer son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies dans un contexte diplomatique particulièrement tendu. Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège le 28 mai 2024, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Australie et le Canada ont fait un pas historique, dimanche 21 septembre, en reconnaissant officiellement l'État palestinien. Ce lundi, la France, la Belgique, Andorre, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin ont rejoint la liste.

Un Premier ministre isolé mais déterminé

Face à cet isolement diplomatique croissant, Netanyahou a déclaré que la récente reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays "n'oblige en rien Israël". Avant son départ pour New York, le Premier ministre israélien a promis de "dire notre vérité" devant l'Assemblée générale.

"Je vais dénoncer ces dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, les violeurs, ceux qui brûlent les enfants, veulent leur donner un État au cœur de la Terre d'Israël. Cela n'arrivera pas", a-t-il déclaré avec véhémence.

Une stratégie palestinienne de sabotage

La délégation palestinienne a orchestré une campagne pour perturber le discours israélien. Elle a contacté les représentations diplomatiques de différents pays pour les inciter à boycotter l'intervention de Netanyahou. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a dénoncé cette manœuvre : "Ils ont déjà développé une expertise dans la production de spectacles bon marché et misérables. Cela ne les aidera pas, la voix d'Israël se fera entendre de manière claire et forte à l'ONU."

Danon a révélé que les Palestiniens planifiaient "encore un spectacle à l'ONU avec une sortie coordonnée de représentants de plusieurs pays au début du discours du Premier ministre", demandant même à ces pays de remplir leurs sièges avec des représentants de rang inférieur "juste pour que les caméras montrent de nombreux représentants quittant la salle".

Un discours sous haute tension

Netanyahou a promis de présenter "les grandes opportunités que nos victoires ont apportées" et d'évoquer "la nécessité de compléter les objectifs de guerre : ramener tous nos otages, vaincre le Hamas et élargir le cercle de paix qui s'offre à nous suite à la victoire historique de l'opération 'Épées de fer' et d'autres victoires obtenues". Ce discours s'annonce comme un moment crucial dans un contexte de tensions diplomatiques exacerbées.