Netanyahou demande aux États-Unis de faciliter des négociations avec la nouvelle Syrie

Benjamin Netanyahou a demandé à l'émissaire américain Tom Barrack d'organiser des négociations entre Israël et le nouveau gouvernement syrien, avec Washington comme médiateur, selon deux responsables israéliens. Il s'agirait des premiers pourparlers directs entre les deux pays depuis 2011.

De la méfiance à l'opportunité diplomatique

Initialement inquiet de l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Sharaa, ancien militant islamiste soutenu par la Turquie, Israël avait réagi par des frappes massives détruisant l'aviation, la marine et les systèmes de défense syriens, tout en occupant des territoires dans la zone tampon.

Mais le départ de l'Iran et du Hezbollah de Syrie, combiné au rapprochement spectaculaire entre Trump et al-Sharaa lors de leur rencontre en Arabie saoudite, a modifié la donne. "Il vaut mieux pour nous que le gouvernement syrien soit proche des États-Unis et de l'Arabie saoudite", confie un haut responsable israélien.

Objectifs et lignes rouges

Netanyahou vise d'abord un accord de sécurité actualisé basé sur l'accord de désengagement de 1974, puis une normalisation complète. Israël a présenté ses "lignes rouges" : aucune base militaire turque en Syrie, pas de retour de l'Iran et du Hezbollah, et démilitarisation du sud syrien. Les forces israéliennes resteront en territoire syrien jusqu'à la signature d'un nouvel accord, et Israël souhaite l'ajout de forces américaines à la force de l'ONU déployée à la frontière.

La question du Golan

Le principal défi reste le plateau du Golan reconnu par Trump comme territoire israélien. Contrairement au régime Assad qui exigeait un retrait quasi-total, les responsables israéliens estiment qu'al-Sharaa pourrait se montrer plus flexible sur cette question épineuse.

Cette initiative diplomatique marque un tournant majeur dans les relations israélo-syriennes après des décennies de tensions.