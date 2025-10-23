Netanyahou et Rubio affichent leur unité à Jérusalem

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu ce jeudi à Jérusalem le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans la continuité d’une série de visites diplomatiques de haut niveau après celles du président Donald Trump et du vice-président américain. Une rencontre placée sous le signe de la coopération stratégique et d’un optimisme partagé autour du processus de paix initié par Washington.

« C’est un signe d’amitié et de partenariat », a déclaré Netanyahou, saluant « une succession de visites historiques » qui témoignent, selon lui, de la solidité du lien entre Israël et les États-Unis. « Nous faisons face à des jours décisifs. Ensemble, nous pouvons relever les défis sécuritaires et saisir les opportunités », a-t-il ajouté.

De son côté, Marco Rubio a insisté sur les avancées enregistrées depuis le discours de Trump à la Knesset : « Ce que nous avons accompli en une semaine est incroyable. Nous restons lucides : il y a encore beaucoup de travail, mais nous sommes optimistes ».

Le chef de la diplomatie américaine a également souligné l’importance de la mobilisation américaine sur le terrain, évoquant les récentes visites de Steve Witkoff, Jared Kushner et du vice-président, avant la sienne.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à poursuivre la dynamique de paix tout en maintenant une vigilance face aux défis sécuritaires persistants dans la région. Une rencontre qui illustre la volonté partagée de consolider le partenariat américano-israélien dans une période charnière.