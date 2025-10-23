Netanyahou et Rubio affichent leur unité à Jérusalem

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’un dialogue stratégique étroit.

Prime Minister Benjamin Netanyahu meets in his office in Jerusalem with US Secretary of State Marco Rubio
Prime Minister Benjamin Netanyahu meets in his office in Jerusalem with US Secretary of State Marco RubioHaim Tzach/GPO

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu ce jeudi à Jérusalem le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans la continuité d’une série de visites diplomatiques de haut niveau après celles du président Donald Trump et du vice-président américain. Une rencontre placée sous le signe de la coopération stratégique et d’un optimisme partagé autour du processus de paix initié par Washington.

« C’est un signe d’amitié et de partenariat », a déclaré Netanyahou, saluant « une succession de visites historiques » qui témoignent, selon lui, de la solidité du lien entre Israël et les États-Unis. « Nous faisons face à des jours décisifs. Ensemble, nous pouvons relever les défis sécuritaires et saisir les opportunités », a-t-il ajouté.

De son côté, Marco Rubio a insisté sur les avancées enregistrées depuis le discours de Trump à la Knesset : « Ce que nous avons accompli en une semaine est incroyable. Nous restons lucides : il y a encore beaucoup de travail, mais nous sommes optimistes ».

Video poster
Le secrétaire d'Etat américain est arrivé en Israël

Le chef de la diplomatie américaine a également souligné l’importance de la mobilisation américaine sur le terrain, évoquant les récentes visites de Steve Witkoff, Jared Kushner et du vice-président, avant la sienne.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à poursuivre la dynamique de paix tout en maintenant une vigilance face aux défis sécuritaires persistants dans la région. Une rencontre qui illustre la volonté partagée de consolider le partenariat américano-israélien dans une période charnière.

