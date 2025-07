Netanyahou et Trump intensifient leurs efforts pour la libération des otages israéliens

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu mardi soir pour la deuxième fois en deux jours avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette rencontre d'une heure et demie, qui a suivi un dîner la veille, s'inscrit dans un contexte de négociations intensifiées pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages israéliens.

Une pression militaire comme levier diplomatique

À l'issue de la rencontre, Netanyahou a fait une déclaration soulignant que les discussions avaient été centrées sur "les efforts pour libérer nos otages". Le dirigeant israélien a insisté sur le fait que ces efforts sont rendus possibles par la pression militaire exercée par les forces israéliennes sur le terrain. "Nous ne relâchons pas cette pression un instant", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que cette stratégie coûte "des prix douloureux" avec la mort de soldats de Tsahal.

Le Premier ministre a réaffirmé les trois objectifs stratégiques d'Israël : la libération de tous les otages, vivants et morts, l'élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, et la garantie que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël.

Un rapprochement sur fond de succès militaire contre l'Iran

L'entretien a également porté sur les conséquences de ce que Netanyahou a qualifié de "grande victoire" obtenue contre l'Iran. Cette référence fait écho aux récentes frappes israéliennes et américaines contre des cibles iraniennes, qui ont rapproché les deux dirigeants. Netanyahou a évoqué les opportunités que cette situation pourrait ouvrir pour élargir le cercle de la paix au Moyen-Orient et étendre les accords d'Abraham.

Trump intensifie la pression

Par ailleurs, selon des sources américaines citées par Sky News, Trump exercerait des "pressions considérables" sur Netanyahou pour mettre fin à la guerre à Gaza, avec une intensification attendue de ces pressions. Cette rencontre entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou pourrait donner une nouvelle urgence à la proposition de cessez-le-feu américaine actuellement discutée par Israël et le Hamas.

La rencontre s'est terminée sur une note personnelle avec Trump offrant à Netanyahou une casquette portant l'inscription "Trump avait raison sur tout", signée de sa main - un clin d'œil à leur relation personnelle et politique renforcée.