Netanyahou accuse le Qatar de soutenir l'antisémitisme sur les campus américains

Dans un entretien accordé à la chaîne chrétienne Daystar diffusé cette semaine, Benjamin Netanyahou a vivement critiqué le Qatar, l'accusant d'alimenter le "pourrissement" anti-israélien dans les universités américaines. Cette déclaration survient alors que Doha joue un rôle de médiateur dans les négociations pour la libération des otages détenus à Gaza. "Vous ne pouvez pas combattre les incendiaires et les pompiers en même temps", a lancé le Premier ministre, citant son nouvel ambassadeur. "Le Qatar doit choisir son camp. Ils nous ont certes aidés récemment avec le cessez-le-feu temporaire, mais ils accueillent les terroristes du Hamas. Choisissez !"

Netanyahou a dénoncé ce qu'il considère comme une "obstruction de la pensée" dans les universités d'élite américaines : "Israël est le problème au Moyen-Orient ? Non, Israël est la solution. Israël est l'ennemie des États-Unis ? Non, Israël est l'amie des États-Unis." Durant l'interview, le dirigeant israélien a également fait l'éloge du président Trump, le remerciant pour avoir levé les sanctions contre les extrémistes juifs en Judée-Samarie et pour sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a d'ailleurs révélé avoir affiché côte à côte dans la salle du gouvernement la "déclaration Trump" et la "déclaration Truman" reconnaissant la création d'Israël en 1948.

Sur un plan plus personnel, Netanyahou a évoqué sa foi et le soutien de sa famille : "Ma mission a été de protéger l'État juif et d'assurer son avenir. C'est l'appel le plus profond que je puisse recevoir." Il a particulièrement salué le rôle de son épouse Sarah, "psychologue qui soutient les enfants malades du cancer, les soldats blessés et les familles endeuillées", soulignant qu'un "nombre croissant d'Israéliens apprécient la force de sa personnalité et la stabilité de ses valeurs."