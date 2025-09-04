Netanyahou fait volte-face sur le "Grand Israël" : l'Égypte et la Jordanie saluent un "succès diplomatique"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a publié une clarification en anglais précisant qu'Israël n'a aucune revendication territoriale contre les États arabes voisins, provoquant un soulagement notable au Caire et à Amman. Les dirigeants égyptiens et jordaniens qualifient cette déclaration de "succès diplomatique", selon des informations révélées jeudi par la chaîne Kan.

Des propos qui avaient créé la polémique

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à i24NEWS, Netanyahou avait exprimé sa sympathie pour l'idée du "Grand Israël", incluant la Judée-Samarie et même des territoires en Jordanie, au Liban, en Égypte et en Syrie. Ces déclarations avaient provoqué une vive réaction des ministères des Affaires étrangères jordanien et qatari, qui y voyaient une "menace à la souveraineté".

Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdel-atti, avait alors exprimé publiquement la colère du Caire, affirmant que l'Égypte ne permettrait jamais à Israël de concrétiser ce projet perçu comme des ambitions d'expansion territoriale.

Intense lobbying diplomatique

Selon les sources de Kan, l'Égypte et la Jordanie ont déployé d'importants efforts diplomatiques en coulisses pour obtenir cette clarification de Netanyahou. Le Caire aurait notamment fait pression sur le bureau du Premier ministre pour qu'il publie une mise au point claire sur cette question ultra-sensible, susceptible d'aggraver les tensions bilatérales déjà exacerbées par la politique israélienne à Gaza et dans les territoires.

Pour les dirigeants égyptiens et jordaniens, cette clarification en anglais constitue un véritable revirement de Netanyahou par rapport à ses déclarations précédentes. Bien que cette crise soit désormais derrière eux, les tensions entre Israël d'une part, l'Égypte et la Jordanie d'autre part, persistent en raison de la guerre à Gaza.