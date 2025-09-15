Netanyahou : "L'opération au Qatar n'est pas un échec. Nous avons envoyé un message clair au Hamas"

Articles recommandés -

Interrogé lors de sa conférence de presse commune ce lundi avec le secrétaire d'Etat Marco Rubio, Benjamin Netanyahou a rejeté" le terme d'échec utiilisé par une journaliste pour qualifier les frappes israéliennes au Qatar.

« Nous attendons toujours les rapports définitif sur les résultats de l'attaque. Je n'accepte pas l'affirmation selon laquelle l'opération au Qatar a échoué. Il était important de faire passer le message que les hauts responsables du Hamas ne sont à l'abri nulle part, jamais. Et ce message a été transmis », a déclaré le Premier ministre.

Concernant une éventuelle application de la souveraineté israélienne à la Judée-Samarie en riposte à la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France et d'autres pays occidentaux, le chef du gouvernement a déclaré qu'"en cas de mesure unilatérale à l'ONU", Jérusalem se réserve le droit "de prendre des mesures unilatérales".

S'exprimant à son tour, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux médias après sa rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou que « chaque otage doit rentrer immédiatement chez lui ». "Nous sommes engagés dans le même objectif : les 48 otages doivent rentrer chez eux. Le Hamas doit cesser d'exister», a souligné le chef de la diplomatie américaine. Il a ajouté que la conversation avec le Premier ministre avait notamment porté sur l'Iran et « son désir d'obtenir des armes nucléaires et des missiles balistiques".

Interrogé enfin sur la question de savoir si les États-Unis étaient au courant de l'intention d'Israël d'attaquer le Qatar, il a répondu : « Nous nous concentrons sur le moment présent, sur le rôle que Doha peut jouer pour obtenir la libération des otages. Nous resterons concentrés sur les actions à entreprendre pour l'étape suivante. »