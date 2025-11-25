Netanyahou rassure New Delhi : un nouveau voyage en Inde déjà en préparation

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi qu’il travaillait avec les autorités indiennes afin de fixer une nouvelle date pour sa visite officielle en Inde, précédemment reportée.

Malgré ce report, le bureau du Premier ministre a tenu à souligner que les liens entre Israël et l’Inde restaient extrêmement solides. Netanyahou affirme conserver une « pleine confiance » dans la sécurité assurée en Inde sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, il est précisé :

« Le lien entre Israël et l’Inde, ainsi qu’entre le Premier ministre Netanyahou et le Premier ministre Modi, est très fort. Le Premier ministre a une pleine confiance dans la sécurité en Inde sous la direction de Narendra Modi, et des équipes coordonnent déjà une nouvelle date de visite. »

https://x.com/i/web/status/1993331145434333636 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette annonce intervient après les révélations du correspondant d’i24NEWS, Guy Azriel, selon lesquelles le déplacement de décembre de Netanyahou avait été reporté à la suite de l’attentat meurtrier survenu à New Delhi il y a deux semaines. Dix personnes y ont été tuées et des dizaines d’autres blessées, dans ce qui constitue la pire attaque qu’ait connue la capitale indienne depuis plus de dix ans.

Les autorités indiennes ont indiqué avoir démantelé une cellule terroriste liée à un groupe islamiste pakistanais et à une branche jihadiste d’al-Qaïda au Cachemire, après l’explosion survenue à Delhi.

La visite prévue aurait constitué le premier voyage officiel de Netanyahou en Inde depuis janvier 2018, un déplacement qui faisait suite à la visite historique de Narendra Modi en Israël en 2017.