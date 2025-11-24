Netanyahou remercie Trump d'avoir désigné les Frères musulmans comme organisation terroriste

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé dimanche soir sa gratitude envers le président américain Donald Trump, après que ce dernier a annoncé son intention d’inscrire les Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes étrangères des États-Unis.

La réaction de Netanyahou fait suite à une interview publiée par Just The News plus tôt dans la journée. Trump y déclarait que "les documents finaux sont en cours de préparation" en vue de désigner officiellement la confrérie islamiste comme organisation terroriste.

L’administration Trump avait déjà tenté, en 2019, d’avancer vers une telle désignation, sans toutefois mener la procédure à son terme. Selon l’ancien président, cette fois, le processus est sur le point d’aboutir.

Pour Netanyahou, cette démarche américaine constitue un geste stratégique important. Le Premier ministre a souligné que la reconnaissance internationale des Frères musulmans comme organisation terroriste renforcerait la lutte contre le radicalisme au Moyen-Orient et au-delà.

La décision américaine, si elle est officialisée, pourrait avoir des implications géopolitiques majeures, notamment en Égypte, au Qatar et en Turquie, où l’organisation bénéficie de différents niveaux de soutien politique. Elle s’inscrirait également dans la continuité du rapprochement stratégique entre Jérusalem et Washington sous la présidence Trump.

L’annonce devrait susciter de nouvelles réactions dans les prochains jours, tant dans le monde arabe que parmi les partenaires occidentaux des États-Unis.