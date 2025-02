Netanyahou salue le plan Gaza de Trump : "Une initiative qui pourrait changer l'histoire"

Lors de leur conférence de presse commune à la Maison Blanche, Benjamin Netanyahou a fortement appuyé la proposition de Donald Trump concernant Gaza. "Le président Trump voit les choses à un niveau bien plus élevé", a déclaré le Premier ministre israélien. "Il envisage un avenir différent pour cette parcelle de terre qui a été le foyer de tant de terrorisme, de tant d'attaques contre nous... Il a une idée différente."

"Je pense que cela mérite qu'on y prête attention", a poursuivi Netanyahou. "Nous en discutons. Il l'explore avec ses équipes. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire, et cela vaut vraiment la peine de poursuivre dans cette voie." Le Premier ministre a rappelé qu'un dirigeant du Hamas avait déclaré, pendant l'actuel "cessez-le-feu temporaire", que le groupe terroriste avait l'intention de "refaire un 7 octobre, mais en plus grand". Il a comparé la situation à celle de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, affirmant qu'il ne peut y avoir de paix dans la région si le Hamas "toxique et meurtrier" reste en place.

Concernant l'Iran, Netanyahou a soutenu la déclaration de Trump selon laquelle l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. "Si cet objectif peut être atteint par une campagne de pression maximale, qu'il en soit ainsi", a-t-il déclaré.

Sur la question des relations avec l'Arabie saoudite, Netanyahou s'est montré optimiste : "La paix entre Israël et l'Arabie saoudite n'est pas seulement possible, elle va se produire". Il a ajouté que si Trump avait eu six mois de plus lors de son premier mandat, "cela se serait déjà produit".

Quant aux événements du 7 octobre 2023, Netanyahou a promis une enquête "au moment opportun" par "une commission indépendante qui sera acceptée par la majorité du peuple", ajoutant que les conclusions "surprendront beaucoup de monde".